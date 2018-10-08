Тотальная штрафная украинизация — «новое» лицо Украины для Крыма и Донбасса

Марьян Сидорив, , 20:43 — REGNUM

На парламентские дебаты о принятии в первом чтении законопроекта «Об обеспечении функционирования украинского языка, как государственного» было вынесено четыре законопроекта. «Победил» проект № 5670-Д Николая Княжицкого, главы парламентского Комитета по вопросам культуры и духовности. И вот со всей «культурой и духовностью» Николай Леонидович предложил коллективное творение (подписались еще 76 депутатов), которое он сам назвал «законом о госязыке», а не каким-то там законом «о языках».

Суть его в тотальной украинизации всех тех сфер, в которых еще сохранились региональные языки «национальных меньшинств». Цель — использование языка для объединения украинского общества как средство укрепления государственного единства и территориальной целостности Украины, ее независимой государственности и национальной безопасности. Тот факт, что Украина многонациональная и полиисторическая страна, а десятая статья украинской Конституции гарантирует «свободное развитие, использование и защиту русского, других языков национальных меньшинств Украины» игнорируется авторами проекта № 5670-Д просто с какой-то барственной небрежностью (проект Закона можно найти здесь).

Некоторые «послабления» даны официальным языкам Европейского союза: в просвещении (раздел V, статья 17, пп.7−8), науке (V, 18,2−4), телевидении (V, 20, 8), книгоиздательстве (V, 22, 3). Так что под «полную раздачу» княжицкого проекта попали, в первую очередь, русский, татарский, белорусский и еврейский языки. Вкупе с совсем небольшими и «неевропейскими» караимами, гагаузами, турками, армянами и так далее. Им на родном языке оставляется только семейно-кухонно-бытовое и религиозное общение.

Полагаю, что где-нибудь в Венецианской Комиссии, Совете Европы, Ак-Сарае, Кремле или Авлабари еще будут давать оценку законопроекту. Но что он означает для Украины, именно «здесь и сейчас»? Ведь даже этим составом Рады законопроект был принят с условием его переработки в комитете, а ряд положений был снят (о создании Центра украинского языка и наделении его правом экзаменовать соискателей гражданства Украины или Терминологического центра украинского языка, который бы занимался языковыми стандартами).

Внимательное чтение законопроекта оставляет устойчивое ощущение, что украинская власть готовит новый источник пополнения своей дырявой казны. В «Переходных положениях» (раздел VIII законопроекта) перечисляются размеры штрафов, которые налагаются на должностных лиц, допустивших нарушение закона. Ну, например: «Нарушение требований Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» относительно применения государственного языка печатными средствами массовой информации, — влечет наложение штрафа на должностных лиц от четырехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан». Штраф, по правилам предложенного законопроекта, административный.

А, например, издание газеты только на русском (татарском, армянском и т.д.) языке — это уже нарушение. Потому что «Печатные средства массовой информации в Украине издаются на государственном языке. Допускается издание печатных средств массовой информации в двух или более языковых версиях, одна из которых — на государственном языке. Все языковые версии должны предоставляться под одинаковым названием, соответствовать друг другу по содержанию, объему и способу печати, а их выпуски должны иметь одинаковую нумерацию порядковых номеров и выдаваться в один день» (раздел V, ст.21, п.1). Иными словами, издатель должен дублировать тираж на украинском языке. Многие ли из и так дышащих на ладан газет могут себе это позволить?

Остается два выхода: либо закрываться, либо платить штраф за каждый номер. А со штрафом тоже весело: в данном случае «необлагаемый минимум доходов» — это совсем не 17 гривен, или 60 американских центов. 5-й пункт первого подраздела Налогового кодекса гласит: «Если нормы других законов содержат ссылку на необлагаемый минимум доходов граждан, то для целей их применения используется сумма в размере 17 гривен, кроме норм административного и уголовного законодательства в части квалификации административных или уголовных правонарушений, для которых (внимание — М.С.) сумма необлагаемого минимума устанавливается на уровне налоговой социальной льготы». Таким образом, база исчисления штрафа из смешных 17-ти гривен превращается с солидные 881 гривну ($31,5, принятый на этот год размер социальной льготы), а минимальный штраф редактора (ведь он административный) превращается из жалкой «сотки» в малоподъемные двенадцать с половиной тысяч долларов.

Поводов для наложения «языкового штрафа» на должностное лицо (от ста до семисот «минимумов») в законопроекте предусмотрено восемь: от «нарушения порядка использования украинского языка» (формы нарушений не расшифрованы) до «нарушение требований Закона … относительно применения государственного языка на телевидении и радиовещании».

Какая обильная поляна намечается!

Но это все — планы на будущее. А 4 октября Верховная рада, с подачи президента Порошенко, продлила еще на год действие закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Для президента это было болезненно, поскольку даже упоминание об этом статусе бьет по его предвыборной кампании, в основу которой положен совсем не мир с инсургентами ЛДНР, а, скорее, наоборот. Поэтому вице-спикер Рады Ирина Геращенко (из когорты президента) еще в канун голосования усердно убеждала недовольных парламентских «ястребов», что пролонгация закона необходима для продления антироссийских санкций странами Запада.

«Ястребы» не успокоились, и радикалы Олега Ляшко, «Батькивщина» Юлии Тимошенко и «Самопомощь» Андрея Садового (48 «штыков») дружно проголосовали «против» продления закона. Это не то чтобы опасно для Порошенко, но неприятно: в прошлом году на аналогичной пролонгации «самопомошник» Юрий Левченко в сессионном зале даже дымовую шашку зажег. А потом добавил: «И я считаю, что я сделал правильно, потому что я бы этот парламент спалил, чтобы он не делал то, что он делает».

Поэтому Порошенко, «во избежание…», поставил дымовую завесу сам. Прикрыв неудобный для себя эпизод голосования двумя темами, столь милыми сердцам радикал-патриотов и «истинных украинцев»: расправой над оппозиционными каналами и языковым издевательством над «инородцами». И все получилось: информационное поле забито языковым законом и НЬЮСВАНом, а о Донбасс-Луганске все как-то забыли.

Ну, а если в будущем удастся еще и денег подзаработать, то день точно прошел не зря…