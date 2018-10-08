Почему будущий президент Украины «чихать хотел на рейтинги»

Москва, , 20:30 — REGNUM На Украине нет выборов, поэтому и не может быть вмешательства в них, заявил 8 октября политолог Владимир Корнилов в эфире ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Во время обсуждения рейтингов кандидатов в президенты Украины Корнилов отреагировал на реплику одного из украинских экспертов, который предостерег РФ от возможного вмешательства в избирательный процесс.

«По поводу вмешательства в выборы — вмешиваться некуда. Нет там выборов. И не собираются они их проводить. Там никто не думает считать голоса, чихать они хотели на рейтинги», — сказал политолог под аплодисменты зала.

Он добавил, что, согласно опросам общественного мнения, рейтинг президента РФ на Украине выше, чем у любого из кандидатов, — 16%. В то время как у главы Украины Петра Порошенко всего лишь 6%. Источник данного исследования Корнилов не назвал.

Выборы президента Украины пройдут весной 2019 года.