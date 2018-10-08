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СМИ: Сирия получила 24 пусковые установки С-300 и триста ракет для них

Политика

Военная техника взята из частей ВКС, перевооруженных на ЗРС С-400

СМИ: Сирия получила 24 пусковые установки С-300 и триста ракет для них
Иван Шилов © ИА REGNUM
С-300

Дамаск, 8 октября 2018, 19:53 — REGNUM  Сирийская армия получила от России три дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-300, сообщает 8 октября ТАСС со ссылкой на неназванный источник в военно-дипломатических кругах.

Агентство утверждает, что в Сирию безвозмездно поставлены 24 пусковые установки С-300ПМ (экспортный вариант) и боекомплект для них в количестве 300 ракет.

По словам источника, эти установки вместе с прочей необходимой техникой составляют три зенитно-ракетных дивизиона ПВО с боекомплектом 100 ракет каждый.

Утверждается, что поставка боевой техники и ракет была завершена уже к 1 октября. Вся техника ранее находилась на вооружении одной из частей ПВО Воздушно-космических сил России, прошла необходимую модификацию, полностью исправна и боеспособна. Ракетный полк ВКС, ранее использовавший эти комплексы, в данный момент перевооружен на зенитно-ракетные системы С-400 «Триумф».

Как сообщало ИА REGNUM, российско-сирийское соглашение о поставках ЗРК С-300 было подписано еще в 2010 году. В рамках этого договора были обучены и сирийские военнослужащие. Поставки С-300 в Сирию были заморожены по просьбе правительства Израиля.

После гибели в небе Сирии российского самолета-разведчика с экипажем из 15 человек, произошедшей из-за провокационных действий самолета ВВС Израиля, министр обороны РФ заявил о том, что Сирия получит ЗРК С-300. 2 октября 2018 года Сергей Шойгу доложил о завершении переброски комплексов С-300 в Сирию президенту РФ Владимиру Путину.

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