Тульский губернатор обновляет команду для решения амбициозных задач

Тула, , 19:49 — REGNUM На оперативном совещании, прошедшем сегодня в правительстве Тульской области, губернатор региона Алексей Дюмин объявил о кадровых перестановках. На посту председателя правительства Юрия Андрианова сменит Валерий Шерин, который до этого занимал должность зампредседателя правительства, другим изменением стало введение новой должности первого заместителя губернатора по экономике.

«Сегодня я подписал указ об изменениях в правительстве в целях успешного выполнения указов президента. На должность первого заместителя по экономике назначен Вячеслав Федоришев. Первым заместителем и председателем правительства — Валерий Шерин. Сергей Егоров будет курировать вопросы по ресурсам, в том числе природным и транспортным. По внутренней политике — Антон Агеев (заместитель председателя правительства Тульской области — министр внутренней политики и развития местного самоуправления — — прим. ИА REGNUM ). Я принял решение разделить соцсферу на два раздела, ответственные Левина(Марина Левина, заместитель председателя правительства по социальной политике) и Осташко (Оксана Осташко, заместитель председателя правительства), она назначается на должность зама», — объявил Алексей Дюмин.

Напомним, ранее глава региона подписал закон «О поправках в Устав (Основной Закон) Тульской области», в котором учредили новую государственную должность. По сообщению пресс-службы правительства области, новую должность ввели в связи с необходимостью выполнения задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным в указе от 7 мая №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». При этом исполнение нововведения не потребовало дополнительного финансирования из бюджета области — работа будет осуществляться в пределах предусмотренных бюджетных средств.

После объявления об изменениях бывший глава правительства области, первый заместитель губернатора Юрий Адрианов обратился к присутствующим:

«Я, правда, восьмой год с вами работаю, я и постарше всех вас. Врачи посоветовали снизить «скорость на дорогах». И неделю назад я обратился к губернатору, это мое решение, я благодарен, что вы приняли мое решение и поддержали его. У меня есть два пожелания. Первое, если что-то не получается, никогда не врать, находить в себе мужество открыто сказать. Второе, если не будет в строю плеча к плечу, ничего не получится. Любой труд у нас коллективистский, не теряйте чувства локтя и плеча в строю».

Эксперты по-разному отнеслись к отставке Адрианова. По мнению политолога, доцента кафедры политологи и политического управления Удмуртского госуниверситета Евгения Крылова, с одной стороны, смену председателя правительства Тульской области можно оценить как рядовое явление в контексте кадровой политики региональных властей:

«Оно (решение) вызревало на протяжении последних двух лет. В большей степени его логика объясняется возрастом и состоянием здоровья должностного лица — Юрию Андрианову, пришедшему в областное правительство практически вместе с Владимиром Груздевым и успешно проработавшему 7 лет, совсем скоро исполнится 68 лет и в последний год, к сожалению, в прессе и соцсетях часто появлялись слухи о его пошатнувшемся здоровье».

При этом эксперт отмечает, что среди всех председателей региональных правительств — а их не так много по всей стране (достаточно часто глава субъекта совмещает руководство исполнительным органом власти) — Юрий Андрианов считается самым возрастным.

«За это время он сумел стать авторитетным и узнаваемым политиком, который выстроил эффективную систему отношений на всех уровнях власти, в частности, с директорами крупных предприятий, зачастую освобождая губернаторов от рутинных задач. Благодаря своему военному прошлому отличается высокой работоспособностью и ответственностью, требовательностью и волевым характером. Поэтому такие черты ценит и в подчиненных. За ним закрепился имидж крепкого хозяйственника, привыкшего решать вопросы своим непосредственным участием и личным контролем. В конфликтных ситуациях и скандальных историях не замечен. Думаю, большинство жителей Тульской области в целом положительно отзовутся о нём», — заключает эксперт.

Однако есть и мнения, что эта отставка является символом начинающихся кадровых перемен в регионе. Политолог, доцент кафедры социологии и политологии Тульского государственного университета Андрей Махрин полагает, что Алексей Дюмин начал именно свою кадровую политику, которая заключается в изменении основ работы областного правительства:

«Переформирование заместителей и ввод новой должности (первого заместителя губернатора) свидетельствуют о начале формирования команды нынешнего губернатора, так как до этого Алексей Геннадьевич Дюмин очень осторожно подходил к структуре областного правительства, а в самом начале своей работы в должности даже практически не произвел кадровые изменения. Вероятно, пришло время для формирования именно своей полноценной команды».

Также эксперты отмечают какой стала новая команда губернатора.

«Можно сказать, что омоложение кадров — это федеральный политический тренд, вчерашние резервисты, молодые технократы во главе ряда регионов успешно избрались, избавившись от приставок врио, — отмечает эксперт АНО «Институт региональной экспертизы» Артем Богатырев. — В Тульской области таких двое: Шерин и Федорищев летом вошли в состав обновленного резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем президента России. Федорищев же впервые был включен в этот список в начале года и стал самым молодым президентским резервистом. Оба продемонстрировали успехи в курируемых ими областях и логично пошли на повышение».

При этом, как указывает Богатырев, баланс сил в правительстве области сильно не изменился, в нем учтен баланс интересов различных групп. По сути, сменился только его глава, и, «будем надеяться, молодые кадры будут задавать хороший темп работе остальных чиновников».

Политолог Дмитрий Михайличенко отмечает, что новая команда отвечает запросам губернатора полноценно участвовать в национальных проектах:

«Придя в регион в феврале 2016 году, Андрей Дюмин не стал ломать управленческую команду, сформированную экс-губернатором. Изменения проходили очень точечно, фактически все члены правительства получили шанс проявить себя. Нынешнее изменение структуры правительства отражает стремление губернатора реализовать амбициозные задачи по повышению уровня жизни жителей региона. Прежде всего, речь идет о качественном администрировании и стремлении региона активно участвовать в реализации национальных проектов. Учитывая высокий лоббистский потенциал самого Андрея Дюмина, полагаю, что Тульской области это под силу».