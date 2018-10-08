Япония надеется на прогресс в военном сотрудничестве с Россией

Москва, , 19:21 — REGNUM Япония надеется на результативное военное сотрудничество с Россией и прогресс в его вопросах, заявил 8 октября в Москве начальник Объединенного штаба сил самообороны Японии адмирал Кацутоси Кавано.

На встрече с российским министром обороны Сергеем Шойгу адмирал Кавано выразил надежду на прогресс в этих вопросах и пояснил причину отсутствия японских военных представителей на российских учениях «Восток-2018».

"У меня большие надежды, что мы сможем развивать оборонные контакты Японии и России», — сказал Кавано и подчеркнул, что решение России не использовать Курильские острова в ходе учений «Восток-2018» высоко оценено в Японии.

По его словам, военные атташе Японии не посетили маневры «Восток-2018» из-за уверенности, что эти учения затронут и российские Курильские острова

Как сообщало ИА REGNUM, Япония претендует на острова Курильской гряды Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, отошедшие Советскому Союзу по условиям капитуляции Японии во Второй мировой войне.

Напомним, Российская Федерация является правопреемником СССР.

Официальный Токио до сих пор отказывается подписывать мирный договор с Россией, требуя для его заключения территориальных уступок от Москвы.

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