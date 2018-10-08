Кто ушел, а кто остался: структура правительства Воронежской области

Воронеж, , 19:00 — REGNUM Структуру исполнительных органов государственной власти (ИОГВ) Воронежской области утвердил губернатор Александр Гусев, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Помимо правительства региона, в структуру исполнительных органов власти вошли 19 департаментов, восемь управлений, две инспекции, а также представительство Воронежской области при федеральных органах государственной власти РФ. При этом структура еще, возможно, будет меняться: речь идет о переходном периоде.

Уже известно, что статус поменяют управление архитектуры и градостроительства Воронежской области, которое станет департаментом архитектуры и градостроительства Воронежской области, а также управление физической культуры и спорта Воронежской области — также станет департаментом.

Что касается назначений, то на пост первый заместитель председателя правительства Воронежской области назначен Владимир Попов, на должности зампредседателей правительства — Артем Верховцев, Виктор Логвинов, Виталий Шабалатов.

На пост руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области назначена Галина Смирнова, должность главы департамента здравоохранения сохранил Александр Щукин, руководителя департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области — Сергей Юсупов. Эмилия Сухачева также остается на посту главы департамента культуры Воронежской области, руководить департаментом по развитию муниципальных образований Воронежской области будет Василий Тарасенко, департаментом предпринимательства и торговли Воронежской области — Галина Абричкина, департаментом промышленности — Александр Десятириков, Ольга Сергеева утверждена на посту руководителя департамента социальной защиты Воронежской области, Олег Гречишников сохранил должность главы департамента строительной политики Воронежской области, Максим Оськин — главы департамента транспорта и автомобильных дорог Воронежской области. Юрий Бай по-прежнему будет руководить департаментом труда и занятости населения Воронежской области. Надежда Сафонова, как ожидалось, сохранит пост руководителя департамента финансов Воронежской области, Анатолий Букреев также остается в должности руководителя департамента экономического развития Воронежской области, Андрей Еренков будет руководить управлением архитектуры и градостроительства Воронежской области, Семен Першин — управлением ветеринарии Воронежской области, Николай Феоктистов — управлением государственного технического надзора Воронежской области. В должности главы управления делами Воронежской области назначен Александр Кучеренко, руководитель управления по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской области — Евгений Гончаров, на посту главы управления физкультуры и спорта остается Владимир Кадурин, Диана Гончарова — в должности главы государственной жилищной инспекции Воронежской области, Юрий Раков утвержден на посту руководителя инспекции государственного строительного надзора Воронежской области.

Кандидатуры на ряд должностей должны пройти согласований с федеральными ведомствами, это: Алексей Карякин на должность руководителя департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области, Олег Мосолов на должность руководителя департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области, Марина Севергина — на должность руководителя управления ЗАГС Воронежской области. Они будут назначены на соответствующие должности сразу после согласования с профильными министерствами.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня стало известно об отставке с должности вице-губернатора Юрия Агибалова. Также с 8 октября в отставку с должности вице-губернатора — первого зампреда правительства отправлен Евгений Юрченко. Впрочем, обе отставки были ранее анонсированы губернатором Александром Гусевым: Агибалов ушел по собственному желанию, с Юрченко, пришедшим из бизнеса в правительство Воронежской области в марте этого года, по словам Гусева, пришлось расстаться, так как он не смог перестроиться на работу на госслужбе.

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