После выборов: «Единая Россия» сменит лидера в Архангельской области

Архангельск, , 18:43 — REGNUM Виталий Фортыгин уходит с должности секретаря архангельского отделения партии «Единая Россия». Об этом он заявил в эфире местной программы телеканала «Россия1».

Своё решение он объяснил необходимостью уступать дорогу молодым однопартийцам.

«Сейчас мы проводим в партии большой аудит членов партии, проводим работу по подбору сторонников партии. Молодым людям, которые находятся в том возрасте, когда у них есть потенциал и желание, надо давать возможности. Я думаю, что перспективы у них высокие», — заявил Фортыгин.

Он также сообщил, что останется депутатом областного собрания и членом президиума регионального отделения партии.

Кому из молодых однопартийцев достанется должность секретаря пока неизвестно, местные СМИ прочат успех бывшему пресс-секретарю губернатора области Ивану Новикову, ставшему депутатом областного Собрания.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, единороссы существенно ухудшили свой результат на выборах в Архангельское областной Собрание — партия набрала 31,59% голосов. Представители так называемых оппозиционных партий, напротив, улучшили свои позиции.

Пошатнулся авторитет партии и в городской Думе Архангельска — единороссам пришлось пойти на уступки политическим конкурентам, чтобы сохранить за собой должность спикера.

Заявление об отставке должна рассмотреть партийная конференция, этот же орган изберёт и нового руководителя областных единороссов.

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