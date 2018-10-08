Власти Германии опровергли информацию о высылке мигрантов в Италию

Рим, , 18:31 — REGNUM Информация о высылке мигрантов, незаконно попавших в Германию через Италию, обратно на Апеннинский полуостров не соответствует действительности, сообщили в МИД Германии, передает информагентство Ansa в понедельник, 8 октября.

Ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что если информация о таких планах властей Баварии подтвердится, то Италия закроет для самолетов с мигрантами свои аэропорты точно так же, как летом 2018 года закрыла для них морские порты.

Другой вице-премьер Луиджи Ди Майо в свою очередь отметил, что между Италией и Германией нет соглашений о подобной обратной высылке. Если в ЕС считают, что принимать решения о высылке можно и без соглашений, они должны сообщить об этом в Рим, где примут это к сведению в своей дальнейшей работе по вопросу о нелегальной миграции, добавил Ди Майо.

Другие представители итальянской правящей коалиции предположили, что за распространением слухов о высылке мигрантов и Баварии стоит желание некоторых политических сил получить дополнительную поддержку на местных выборах в этом немецком регионе.

Читайте также: Легальные мигранты Италии не приветствуют прибытие нелегальных