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Власти Германии опровергли информацию о высылке мигрантов в Италию

Политика

В Италии предполагают, что баварские политики таким способом хотят повысить свой рейтинг перед местными выборами

Рим, 8 октября 2018, 18:31 — REGNUM  Информация о высылке мигрантов, незаконно попавших в Германию через Италию, обратно на Апеннинский полуостров не соответствует действительности, сообщили в МИД Германии, передает информагентство Ansa в понедельник, 8 октября.

Ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что если информация о таких планах властей Баварии подтвердится, то Италия закроет для самолетов с мигрантами свои аэропорты точно так же, как летом 2018 года закрыла для них морские порты.

Другой вице-премьер Луиджи Ди Майо в свою очередь отметил, что между Италией и Германией нет соглашений о подобной обратной высылке. Если в ЕС считают, что принимать решения о высылке можно и без соглашений, они должны сообщить об этом в Рим, где примут это к сведению в своей дальнейшей работе по вопросу о нелегальной миграции, добавил Ди Майо.

Другие представители итальянской правящей коалиции предположили, что за распространением слухов о высылке мигрантов и Баварии стоит желание некоторых политических сил получить дополнительную поддержку на местных выборах в этом немецком регионе.

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