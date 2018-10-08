Продажу госимущества Ярославской области выведут в аутсорсинг

Ярославль, , 18:23 — REGNUM Продажей государственного имущества Ярославской области будет заниматься компания, которую отберут на конкурсе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Сейчас власти сами устраивают торги по продаже областной собственности. В будущем это будет делать специализированная компания.

Это решение связано с совершенствованием процедуры организации и проведения продаж областного имущества. Расширяются возможности информирования более широкого круга потенциальных покупателей, возрастает эффективность управления имуществом области», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области.

Председатель правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко подписал постановление, которое определяет параметры отбора продавца. В нем определяются критерии, которым должна соответствовать компания. Приоритет будет отдан фирме, имеющей собственную торговую электронную площадку, филиалы в регионах России, опыт и большой объем продаж недвижимости, собственное СМИ, в котором публикуются объявления.

В отличие от муниципальных властей, область продает довольно мало своего имущества. На 2018 год план составляет лишь 20 млн рублей. Некоторые объекты не продаются годами. Впрочем, не исключено, что с появлением частного продавца ситуация изменится.