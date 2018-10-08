Великобритания замахнулась на российскую Арктику

Лондон, , 18:07 — REGNUM По сообщению британского издания The Telegraph, Британия значительно активизирует свое военное присутствие в Арктике. Как выразился в конце сентября министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон, данный шаг предпринимается на фоне опасений по поводу нарастающей российской агрессии «у нас на заднем дворе».

По словам министра, в настоящее время правительство разрабатывает «Арктическую оборонную стратегию». В рамках данной стратегии восемьсот британских коммандос будут развернуты в Норвегии уже в 2019 году. На севере Норвегии будет создана и военная база Великобритании.

Гэвин Уильямсон подчеркнул, что Россия расконсервировала в Арктике советские военные базы, активизировала действия своего подводного флота. В данных условиях, считает министр, Великобритании необходимо «продемонстрировать, что мы там присутствуем» и «защитить наши интересы».

В ноябре Великобритания развернет в Норвегии три тысячи своих военнослужащих в рамках учений стран НАТО. В учениях примут участие сорок тысяч человек, эти маневры будут самыми крупными с момента окончания Холодной войны.

В апреле этого года, выступая в Палате общин, Гэвин Уильямсон заявил, что Россия представляет «гораздо большую» угрозу для Великобритании, чем повстанцы в Ираке и Афганистане. По его мнению, угроза безопасности для страны значительно «обострилась» за последние три года, и признал, что было бы хорошо вернуться к уровню оборонных расходов времен Холодной войны.

В данных условиях, считает британский министр, надо быть реалистами в отношении проблем, которые ставит Россия, Великобритании необходимо достичь правильного сочетания военной техники и потенциала для борьбы с этой возросшей угрозой.