Пушков: «Индийский прецедент» с С-400 обозначил пределы влияния США

Москва, , 17:59 — REGNUM Закупаемые Индией российские комплексы противоракетной обороны С-400 «Триумф» уже «поразили санкционную политику США», считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Пока Вашингтон в замешательстве — ввести санкции против Индии или нет, в Дели заявили, что проводят независимую политику и санкций не боятся», — написал он в своём микроблоге в Twitter.

Таким образом, по мнению Пушкова, комплекс С-400, «даже не вступив в действие, уже поразил санкционирую политику США».

«Индийский прецедент» обозначил пределы влияния США», — отметил сенатор.

Напомним, 5 октября в Нью-Дели было подписано соглашение между Россией и Индией о поставке пяти комплексов С-400 на общую сумму $5,43 млрд. Позднее начальник штаба сухопутных войск Индии Бипин Рават заявил, что индийская сторона осознаёт возможность применения санкций со стороны США из-за покупки российских ЗРК, однако страна ведёт «независимую политику».

Сегодня в посольстве США в Нью-Дели сообщили, что к Индии не будут применены санкции, поскольку в Вашингтоне «не хотят нанести вред обороноспособности своего партнёра».

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