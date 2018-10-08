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На Украине начались авиационные учения военного блока НАТО

Политика

Паралельно с авиационный учениями будут проводится учения ВМС Украины в Азовском море

На Украине начались авиационные учения военного блока НАТО
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
НАТО

Москва, 8 октября 2018, 17:55 — REGNUM  На Украине начались многонациональные авиационные учения «Чистое небо — 2018» (Clear Sky — 2018). Об этом сегодня, 8 октября, сообщает пресс-служба министерства обороны Украины.

Учения будут проходить с 8 по 19 октября в Хмельницкой и Винницкой областях Украины. В них примут участие страны — члены военного блока НАТО, в том числе США, Великобритания, Нидерланды, Эстония, Бельгия и Румыния.

Известно, что в учениях будут задействованы американские всепогодные истребители четвертого поколения Макдоннел-Дуглас F-15 «Игл».

Паралельно с воздушными учениями в Азовском море будут проходить учения военно-морских сил Украины.

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Военные учения
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