На Украине начались авиационные учения военного блока НАТО

Москва, , 17:55 — REGNUM На Украине начались многонациональные авиационные учения «Чистое небо — 2018» (Clear Sky — 2018). Об этом сегодня, 8 октября, сообщает пресс-служба министерства обороны Украины.

Учения будут проходить с 8 по 19 октября в Хмельницкой и Винницкой областях Украины. В них примут участие страны — члены военного блока НАТО, в том числе США, Великобритания, Нидерланды, Эстония, Бельгия и Румыния.

Известно, что в учениях будут задействованы американские всепогодные истребители четвертого поколения Макдоннел-Дуглас F-15 «Игл».

Паралельно с воздушными учениями в Азовском море будут проходить учения военно-морских сил Украины.