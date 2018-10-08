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Депутат ГД: инвесторы из Турции должны рассказывать миру правду о Крыме

Политика

Турецких бизнесменов просят не забывать о политической составляющей сотрудничества

Симферополь, 8 октября 2018, 17:50 — REGNUM  Турецкие инвесторы, которые проявляют интерес к Крыму, должны доносить объективную информацию о реальном развитии российского Крыма. Об этом 8 октября журналистам заявил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Они понимают, насколько важным для нас является этот выбор, но нам бы хотелось, чтобы в Крыму работали те, кто смог бы также брать на себя политическую миссию послов доброй воли, кто смог бы донести до мирового сообщества объективную информацию о том, как развивается наш полуостров», — отметил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Турции создали общественно-политическое движение, которое призвано работать на признание российского статуса Крыма и налаживание экономических связей с Россией.

Читайте ранее в этом сюжете: В Турции появилось движение в поддержку российского статуса Крыма

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