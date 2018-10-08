В Киргизии возобновили уголовное дело против экс-вице-премьера Сарпашева

Бишкек, , 17:34 — REGNUM Генеральная прокуратура Киргизии возобновила расследование уголовное дело в отношении бывшего вице-премьер-министра Тайырбека Сарпашева, пишeт киргизстанские СМИ.

По данным надзорного органа, экс-чиновника подозревают в лоббировании интересов фирмы, поставившей государственной регистрационной службе Киргизии крупную партию бракованных свидетельств о рождении.

ИА REGNUM напоминает, что 31 марта 2017 года генеральная прокуратура Киргизии возбудила уголовное дело против Тайырбека Сарпашева, который в 2013 году, занимая пост вице-премьер-министра, дал разрешение на приобретение 40 тысяч бланков свидетельств о рождении у проигравшей государственный тендер компании.

Впоследствии в государственную регистрационную службу поступило около 12 тысяч жалоб от граждан, депортированных из других стран из-за того, что в этих бланках обнаружен производственный брак — в микротексте вместо «Свидетельство о рождении» оказалось написано «Свидетельство о заключении брака».