Лавров о высылке граждан РФ из Голландии: Отвлекающий маневр

Москва, , 17:30 — REGNUM Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что сообщение о высылке четверых граждан России из Нидерландов было «отвлекающим маневром» перед встречей министров обороны стран военного блока НАТО. Об этом Лавров заявил сегодня, 8 октября, на пресс-конференции.

Лавров напомнил, что инцидент с задержанием российских граждан в Нидерландах произошел ещё в апреле этого года. И только сейчас кому-то понадобилось вбросить его в публичное пространство, чтобы отвлечь от «сложных вопросов», обсуждаемых в Евросоюзе и в НАТО, отметил министр.

При этом он подчеркнул, что ничего тайного в поездке российских граждан, которых подозревают в кибернетической атаке на сервера Организации по запрещению химического оружия, в Нидерланды не было.

Высланных российских граждан Лавров назвал «специалистами», но не уточнил, в какой именно области они были компетентны. Но Лавров подчеркнул, что российские граждане ни от кого не прятались ни по приезду в Амстердам, ни по прибытии в Гаагу. Более того, Москву в апреле даже не уведомили о задержании российских граждан в Нидерландах.

В целом Лавров сказал, что это была «рутинная поездка», а задержание и высылка выглядят как недоразумение.