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В Турции появилось движение в поддержку российского статуса Крыма

Политика

Помимо политических вопросов, движение займётся налаживанием экономических связей

В Турции появилось движение в поддержку российского статуса Крыма
Марина Каширская © ИА REGNUM
Крым

Симферополь, 8 октября 2018, 17:30 — REGNUM  В Анкаре создано общественно-политическое движение «Россия — Крым — Турция», которое будет работать на признание российского статуса полуострова. Об этом 8 октября журналистам сообщил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Внутри Турции на уровне народной дипломатии появляются общественные деятели, политики и чиновники, которые будут работать на признание мировой общественностью Крыма как части России. Этот проект не только политический, но и экономический, поскольку в его задачи также будет входить вопрос налаживания экономического партнёрства между Крымом и турецким бизнесом», — сказал депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители турецкой делегации в Крыму сообщили о том, что один из крупнейших в Турции производителей лакокрасочных материалов планирует построить на полуострове завод.

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