Грузия: врачи финансируют кампанию Саломе Зурабишвили

Тбилиси, , 17:17 — REGNUM Врачей крупных грузинских клиник вынуждают перечислять деньги на финансирование избирательной кампании Саломе Зурабишвили, сообщила грузинская телекомпания «Рустави-2». По информации телекомпании, только за последнюю неделю медики двух тбилисских клиник — имени Гудушаури и имени Чачава перевели на счет кандидата в президенты Саломе Зурабишвили около 200 тысяч лари.

Со ссылкой на врачей телекомпания также сообщила, что деньги перечисляются по требованию менеджмента лечебных учреждений, а на самом деле финансирующие кампанию Зурабишвили врачи голосовать за нее не собираются.

Комментируя эту информацию, министр труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Давид Сергеенко самого факта перечисления врачами денег не опроверг, но не подтвердил, что на них оказывалось какое-либо давление. По словам министра, работники клиник делали это по собственной воле и в своих личных решениях они совершенно свободны.

«Перед выборами, как известно, всегда поднимается температура, но провокации и маргинально-фашистские заявления для меня неприемлемы. Политика — это политика, а личное — это личное. Я слышал, что кто-то перечислил деньги, но не слышал, что кто-то заставил их это сделать», — пояснил Давид Сергеенко.

Как сообщало ИА REGNUM, на 28 октября в Грузии назначены выборы президента, которые в последний раз пройдут во всенародном масштабе. Следующего главу государства в 2024 году будут выбирать уже назначенные новым парламентом специальные представители. На пост президента Грузии баллотируются 25 кандидатов, из которых правящая «Грузинская мечта» (на этот раз не выдвинувшая своего кандидата) поддерживает кандидатуру Саломе Зурабишвили.

По данным службы госаудита Грузии, за период с 1 августа по 11 сентября больше всего пожертвований получил кандидат в президенты от «Национального движения» Григол Вашадзе (345,5 тысяч лари), второе место занимал кандидат от «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе (293,2 тысяч лари), а третье — поддерживаемая правящей партией Саломе Зурабишвили (109 тысяч лари).

По данным этой же службы за сентябрь в целом, Григол Вашадзе сохранил первое место и получил 442,7 тысяч лари, Саломе Зурабишвили же вышла на второе место, собрав 332,2 тысяч лари.