Литовских чиновников упрекнули за длительную командировку на Бали с жёнами

Вильнюс, , 17:08 — REGNUM В Литве сегодня, 8 октября, разразился скандал вокруг командировки группы чиновников литовского минфина и ЦБ Литвы на Бали, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Скандал вызвало и то, что за средства налогоплательщиков чиновники, во главе с министром финансов Литвы Вилюсом Шапокой, отправляются на далёкий от Литвы курорт вместе со своими жёнами. Из высокопоставленных клерков на Бали отправляется и глава Центробанка Литвы Витас Василяускас вместе со своей супругой.

В минфине Литвы оправдываются, что на Бали готовится ежегодное мероприятие Международного валютного фонда и Всемирного банка, а присутствие вторых половин требует протокол таких мероприятий. Впрочем, после начала скандала глава литовского минфина решил делегировать на мероприятие своего заместителя Лорету Маскалиовене.

Парламентская оппозиция упрекает правительство, что, несмотря на объективную необходимость присутствия литовской делегации на Бали, группу изначально решил возглавить сам министр. В дни, когда парламент Литвы обсуждает принятие бюджета на 2019 год.