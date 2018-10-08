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Роман Копин официально вступил в должность губернатора Чукотки

Политика

Это уже третий срок Романа Копина на посту главы автономного округа

Роман Копин официально вступил в должность губернатора Чукотки
Иллюстрация: Kremlin.ru
Роман Копин

Анадырь, 8 октября 2018, 16:35 — REGNUM  Инаугурация вновь избранного губернатора Чукотского автономного округа Романа Копина состоялась в понедельник, 8 октября, в окружной думе, сообщает пресс-служба правительство региона.

На церемонии присутствовали более 60 человек: представители органов власти и Совета депутатов, главы муниципальных образований округа, общественные деятели и духовенство. Ромин Копин поблагодарил всех жителей округа и определил план действий нового правительства региона.

«Во время избирательной кампании мы получили более 300 обращений, предложений и замечаний, инициатив граждан. В ближайшее время они будут объединены и опубликованы на официальном сайте Чукотского АО. Жители будут постоянно информироваться об их реализации. Это будет планом действий нового правительства округа на ближайшее время. Также инициативы поступили в адрес других кандидатов, поэтому их нужно объединить, так как это необходимо для развития Чукотки и формирования открытого гражданского общества», — отметил Роман Копин в ходе инаугурации.

Заместитель полпреда президента РФ в ДФО Олег Скуфинский, прибывший в Анадырь, поздравил Романа Копина и передал ему папку от полномочного представители президента РФ в ДФО Юрия Трутнева с поручениями руководства страны по развитию Чукотского автономного округа.

Девятого сентября на выборах губернатора автономного округа Роман Копин обошел трех конкурентов и получил голоса 57,83% голосов избирателей при явке 60,19%. Избирательная комиссия Чукотки 12 сентября признала его победителем выборов главы региона.

Это уже третий срок Романа Копина на посту главы автономного округа.

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