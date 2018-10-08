Городу Моздоку присвоено звание «Город трудовой доблести и славы»

Моздок, Северная Осетия, , 16:35 — REGNUM В Северной Осетии отметили 255-летие города Моздок. По случаю праздника ему присвоено почетное звание «Город трудовой доблести и славы», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Объявляя о присвоении звания, руководитель РСО-Алании Вячеслав Битаров напомнил заслуги города. В первую очередь, Моздок был первым форпостом России на Кавказе, важным культурным и административным центром. Первая духовная школа для осетинских детей также впервые была открыта именно в Моздоке. Здесь же набирали на службу в ряды русской армии выходцев из отдаленных горных сел Осетии.

Присвоение почетного звания было бы невозможно, как отметил Битаров, без большого вклада его жителей в экономику республики в советское время.

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Напомним, город Моздок был основан как крепость по указу Екатерины Великой в 1763 году. В 2007 году руководство города направляло ходатайство присвоить городу звание «Город воинской славы». Спустя 10 лет с такой же просьбой обратился к президенту РФ председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, поддержав инициативу совета ветеранов Моздока. Однако пока решение об этом не принято.