Коктебель – умри, дача Киселёва – живи?

Платон Беседин, , 20:34 — REGNUM

«А летом поедем на дачу! В руке лопата — … трудимся на полную, в общем!» — была такая песенка у Шнура ещё до того, как он стал вторичной попсой. В оригинале, ясное дело, звучало жёстче. Уж не знаю, берёт ли известный телеведущий Дмитрий Киселёв лопату на летнем отдыхе, но вот дачу его в Коктебеле в последнее время эксплуатируют в медиа-пересудах знатно.

В крымском издании «Город 24» появилась статья Владимира Мазурина, в которой он рассказал, как участвовал в строительстве виллы на оползневом участке. Строилась та, согласно данному тексту, с нарушениями. Для одного известного человека. В статье Дмитрий Киселёв не упоминался, но все, как говорится, поняли, о чём и о ком речь.

В Крыму на данный материал отреагировали буднично. Ни для кого не секрет, что называется.

А вот сам Дмитрий Киселёв отреагировал бурно. Разве что не стёр Владимира Мазурина и «Город 24» в радиоактивный пепел. В интервью радио «Говорит Москва» журналист заявил: «Этот Мазурин — просто мошенник. Вымогает деньги. Все его цифры взяты с потолка. Я уже подал на него в полицию. Все документы по дому у меня в образцовом порядке».

Дровишек белёного дуба добавила в разгорающийся костёр и официальный представитель МИД Мария Захарова: мол, следующий брифинг проведём на «даче Киселёва».

Но и этого показалось мало. Главный редактор «Город 24» Елена Войтова была уволена. Перед этим, по некоторым сообщениям, её заставили выкупить весь тираж за свой счёт. Выпуск газеты с материалом «Чародеи оползневого склона» — тем самым, роковым — изъяли из продажи (впрочем, позднее данное сообщение попытались опровергнуть). При этом издатель Максим Онищенко говорит, что проблема была не с материалом о «даче Киселёва», а с рекламой.

Дальше — больше. Автора убийственной статьи — Владимира Мазурина, вызвав из Феодосии в Симферополь, уволили с работы. Мол, не нужен ты больше.

В общем, зачистили все концы, наказали всех, кого можно — головы с плеч.

И тут можно, конечно, встать против Киселёва, но и к Мазурину, на самом деле, немало вопросов. К слову, помимо своей архитектурной деятельности, он ещё и общественник, не поддержанный местными чиновниками (хотя это может быть в плюс). К тому же сам Киселёв утверждает, что автор статьи высылал её заранее, вымогая деньги. Впрочем, факт отправки статьи заранее можно легко проверить.

Однако суть дела тут вот в чём. Да, для Киселёва Коктебель — место силы. Да, свою дачу он строил 15 лет. Ну и? Ведь даже для непрофессионала расположение её вызывает вопросы. А после статьи их становится ещё больше.

Но главное — если всё это поклёп, вымогательство, то в чём виноват главный редактор издания, опубликовавший материал об оползневых склонах, являющийся реальной бедой для Крыма? И почему надо было увольнять Мазурина? К сожалению, всё это слишком напоминает банальное сведение счётов. И если к ней не причастен сам Дмитрий Киселёв, а это лишь «перегибы на местах», желание угодить, то журналисту стоило бы вмешаться, вступившись за коллег. Это было бы, что называется, благородно и по совести. А так, простите, выглядит тухло, словно инквизиция в гости приехала.

Более того, подобные истории, раздутые и вонючие, позорят и их участников, и сам полуостров, лишний раз подкидывая украинским журналистам повод ухмыляться в адрес крымских реалий. Мол, посмотрите, что «оккупанты» сделали. И думать об этом, раздувая скандал, стоило бы.

Ну, а что до дач, то ни для кого не секрет, что после 2014 года российские власть имущие и приближённые к ним присмотрели себе симпатичные места Крыма, забрали земельку и построили себе там то, что нужно. И вряд ли все они особо переживали насчёт соблюдения законов и правил. Нет, просто хотелось пожить у берега Чёрного моря.

Вот только, уверен, облагораживать надо не только свои дачи и виллы, но и пространство вокруг. Крым наш — это как бы для всех, правда? А не только для тех, кто построил себе гостевой домик, чтобы веселиться с рыбками и прочей живностью.

Ведь на дачу Киселёва смотришь уважительно, а вот на происходящее в Коктебеле в целом — нет. Этот поэтический городок — действительно, место силы — убили и превратили в базар, который упорно пытаются сделать элитным. Грязь, раздрай, вечно неработающая канализация и знаменитая болезнь «коктебелочка» с поносом и рвотой (не перенёс — не побывал в Коктебеле). Началось в украинские годы — в российские продолжилось.

Нет теперь в Коктебеле ни поэтического вдохновения, ни девственного моря, ни греческого наследия — есть лишь вульгарный базар, пахнущий писсуаром. Есть непонимание, так что это — курорт для богатых или точка сборки русской культуры? Не определились. Потому и живёт Коктебель в состоянии бардо. И оползневые дачи тут — проблема, да, но не самая большая.