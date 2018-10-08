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Ле Пен и Сальвини опровергли намерение разрушить Евросоюз

Политика

По словам Марин Ле Пен, целью сторонников национальных суверенитетов является «спасение Европы»

Ле Пен и Сальвини опровергли намерение разрушить Евросоюз
Иван Шилов © ИА REGNUM
Европарламент

Рим, 8 октября 2018, 16:27 — REGNUM  Вопреки заявлениям представителей Еврокомиссии, целью действий сторонников национальных суверенитетов является не разрушение ЕС, а его изменение и спасение, заявили журналистам на совместной пресс-конференции в понедельник, 8 октября, лидер французского «Национального объединения» Марин Ле Пен и глава итальянской «Лиги» вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

«Мы хотим изменить правила жизни в нашем общем доме. Поставить на первое место граждан, а не банкиров и финансистов», — сказал Сальвини.

Ле Пен в свою очередь подчеркнула, что целью сторонников национальных суверенитетов является «спасение Европы», которая сейчас испытывает серьезные проблемы именно из-за действий нынешнего руководства Евросоюза.

Как сообщалось ранее, Сальвини и Ле Пен провели встречу в Риме и обсудили перспективы сотрудничества на выборах в Европарламент в мае 2019 году. Ранее Сальвини обсуждал тот же вопрос с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Хозяином встреч в обоих случаях был итальянский вице-премьер.

«Фронт свободы» (такого рабочее название объединения сторонников суверенитетов) не будет выдвигать общего списка на выборах в Европарламент, но политические силы, выступающие за «революцию здравого смысла», намерены координировать усилия, а в случае успеха выдвинуть общего кандидата на пост главы Еврокомиссии.

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