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Грузия. Хулиганство как повод поговорить о сексе и выборах

Политика

Представители правящей партии реагируют на происходящее «спокойно» и называют все это «сериалом», снятым соратниками Саакашвили

Грузия. Хулиганство как повод поговорить о сексе и выборах
Иван Шилов © ИА REGNUM
Игра

Тбилиси, 9 октября 2018, 07:20 — REGNUM  Чем ближе выборы в Грузии, тем неспокойнее становится обстановка — как на улицах, так и в предвыборной перепалке борющихся за избирателя партий. Как растущая криминогенная обстановка в Грузии эксплуатируется в развернувшейся полемике СМИ, рассказывает автор ИА REGNUM Андро Малкин.

Драки со стрельбой и поножовщиной, участившиеся в последнее время в Грузии, стали информационным поводом высказаться для грузинских СМИ, сражающихся на стороне той или иной политической группировки. Особенно ярко это проявляется, если драка происходит в «актуальном контексте», как это случилось в конфликте вокруг офиса ЛГБТ-организации, организовавшей шумное ночное действо, возмутившее соседей с той же улицы. В результате разбирательств несколько граждан с той и другой стороны получили повреждения разной степени тяжести.

А у грузинского телеканала «Рустави-2» появилась отличная возможность порассуждать о нелегкой судьбе меньшинств вообще и сексуальных в частности на фоне недостаточной, с точки зрения телеканала, чуткости граждан и органов охраны правопорядка.

Читайте статью Предвыборная обстановка в Грузии: убийства, драки, клевета и «Аль-Капоне» и другие статьи Андро Малкина о грузинской внутренней политической жизни.

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