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Антииранские инициативы США провалились

Политика

Наблюдая сегодня все виражи политики США на Ближнем Востоке, политики Вашингтона в отношении России, Китая и Ирана, трудно удержаться от призыва: «Не валяй дурака, Америка». У Америки был шанс не доводить отношения с Ираном до точки кипения

Антииранские инициативы США провалились
Флаг США

Москва, 9 октября 2018, 06:11 — REGNUM  Ситуация вокруг сирийской провинции Идлиб остается ключевой для умиротворения сирийского конфликта. О роли Ирана в победе над экстремистами в Сирии и возможностях, открывающихся перед Тегераном несмотря на американские санкции, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Сергей Шакарянц.

По мысли американского президента Дональда Трампа и его единомышленников, выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, JCPOA) по иранской ядерной программе должен был погрузить Иран в пучину бедствий. Международная изоляция, отказ от торговли и партнерских программ стали бы инструментом быстрого удушения законной иранской власти. Но несмотря на крупные усилия Вашингтона по запугиванию своих союзников и партнеров, решительной изоляции Ирана так и не удалось добиться. Европейские страны, к примеру, разрабатывают комплекс мер по продолжению торговли с Ираном в обход американских санкций, Россия и Китай также не собираются разрывать связи с этой страной.

Конечно, тем, кто сделал ставку на победу экстремистских группировок в Сирии, хотелось бы задавить Иран, заставив его санкциями и террористическими атаками сосредоточится исключительно на внутренних проблемах. Но этого не произошло. И теперь, когда турецкая инициатива по Идлибу (вывод экстремистов из этого анклава) начинает давать трещину, взаимодействие сирийской правительственной армии с российскими и иранскими силами урегулирования конфликта становится все более важным фактором. Как же продвигается противостояние Ирана и его противников в важнейшем сирийско-иракском направлении?

Читайте статью «Не валяй дурака, Америка» — Иран, Россия, Китай встали…, а также другие статьи Сергея Шакарянца, посвященные ситуации на Ближнем Востоке.

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