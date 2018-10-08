Таджикистан – в лидерах по получаемой от саудитов гумпомощи

Душанбе, , 16:13 — REGNUM Больше Таджикистана гуманитарную помощь от Центра поддержки и гуманитарной помощи Короля Салмана Саудовской Аравии получает только Йемен. Об этом руководитель центра Абдуллох ибн Абдулазиз ар-Раби рассказал в Душанбе, где был открыт учебный центр Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) Таджикистана, профинансированный Саудовской Аравией, передает «Радио Озоди».

Абдуллох ибн Абдулазиз ар-Раби рассказал об объемах помощи, которую предоставляет Таджикистану возглавляемая им организация. По его словам, за последние три года осуществил в этой туркестанской стране гуманитарные проекты на сумму 9,5 млн долларов. В частности, открытый на минувшей неделе современный учебный центр КЧС, оснащенный мебелью и инвентарем, обошелся центру в более, чем 1 млн долларов.

Стоит отметить, что увеличение саудовского денежного потока в Таджикистан в виде гуманитарной и финансовой помощи совпало с резким охлаждением в отношениях Таджикистана с главным противником Саудовской Аравии в Персидском заливе — Ираном.

За 26 лет, с момента установления дипломатических отношений Душанбе и Эр-Рияда, саудиты предоставили Таджикистану через другие арабские фонды помощи и Исламский банк развития свыше 110 млн долларов.

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