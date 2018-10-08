Киев во власти антироссийской истерии, ЕС – наоборот: Радио REGNUM

Москва, 8 октября 2018, 17:00 — REGNUM
- Визит Ким Чен Ына в Россию — на стадии обсуждения;
- Киев не устраивает возможное снятие санкций с России в ПАСЕ;
- Саудовская Аравия не пустила Испанию в Мекку;
- О важности сохранения «островков сотрудничества» ЕС с Москвой;
- Оренбургские депутаты отправили в отставку арестованного мэра.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00.
Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/726.
Читайте ранее в этом сюжете: Индия заявила о независимости от США, Британия «атаковала» РФ: Радио REGNUM