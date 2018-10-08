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Киев во власти антироссийской истерии, ЕС – наоборот: Радио REGNUM

Политика

Коротко о главном на 17:00

Киев во власти антироссийской истерии, ЕС – наоборот: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 8 октября 2018, 17:00 — REGNUM  

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00.

Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/726.

Читайте ранее в этом сюжете: Индия заявила о независимости от США, Британия «атаковала» РФ: Радио REGNUM

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