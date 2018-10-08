Сенатором от Владимирской области станет Александр Пронюшкин

Владимир, , 16:09 — REGNUM Членом Совета Федерации от исполнительной власти Владимирской области станет Александр Пронюшкин, который сейчас занимает пост начальника департамента по работе с управлениями железных дорог ООО «Евразийская стрелочная компания». Об этом глава области Владимир Сипягин сообщил 8 октября после инаугурации.

Александру Пронюшкину 31 год. Он окончил Владимирский государственный университет по специальности «Экономика и управление на предприятии». В 2012 году он вступил в ЛДПР. До 2017 года был заместителем координатором отделения партии в Муроме. Сейчас работает координатором отделения.

ИА REGNUM напоминает, что Александр Пронюшкин займет место представителя «Справедливой России» Антона Белякова, назначенного в 2013 году Светланой Орловой.

Отметим, что 23 сентября во Владимирской области прошел второй тур губернаторский выборов. В результате представитель ЛДПР Владимир Сипягин вырвал победу у кандидата от «Единой России» и действующего тогда губернатора Светланы Орловой. Избранные глава области получил 57% голосов, Светлана Орлова — 37,5%.

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