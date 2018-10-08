Сальвини обвинил в проблемах на бирже учеников Сороса

Рим, , 16:08 — REGNUM Снижение итальянских биржевых индексов объясняется деятельностью спекулянтов, которые берут пример с Джорджа Сороса, обрушившего в 1992 году итальянскую лиру, заявил вице-премьер Италии Маттео Сальвини в понедельник, 8 октября, передает Il Giornale.

Сальвини подчеркнул, что Сорос никогда не извинялся за свою «атаку на лиру», из-за которой она потеряла 30% стоимости (а впоследствии прекратила существование) — «напротив, он говорил, что это была хорошая спекуляция».

Спекулянты рассчитывают на то, что биржевое падение закончится банкротством Италии, а сами спекулянты смогут скупить местные компания по цене значительно ниже рыночной, предполагает Сальвини. По его словам, эти надежды напрасны, правительство Италии не намерено отказываться от своих планов.

Падение итальянских индексов ускорилось после появления критических отзывов членов Еврокомиссии в отношении итальянского бюджета. В правительстве Италии отмечают, что комиссары либо пали жертвой предубеждений (сам бюджет они еще не видели), либо намерено помогают спекулянтам.

Читайте также: Власти Италии возложили ответственность за биржевой обвал на евробюрократов