Эксперт: совет Европы недоволен действиями Киева в отношении судов

Киев, , 16:08 — REGNUM Жители Украины недовольны результатами судебной реформы, заявил бывший представитель Украины в Венецианской комиссии Владимир Пилипенко, сообщает 8 октября УНИАН.

По его словам, из-за судебной реформы на Украине парализована работа отдельных судов первой инстанции, так как одни судьи ушли в отставку, а у других истек срок полномочий. В результате граждане не могут обратиться в суд, что подрывает доверие к судебной системе и действиям власти.

Пилипенко добавил, что Совет Европы считает, что власти Украины должны вкладывать гораздо больше средств в развитие судебной системы, так как сегодня это самая малофинансируемая область в государстве.

Напомним, по данным социологических опросов, большинство граждан Украины считают судебную реформу проваленной.