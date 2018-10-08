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Эксперт: совет Европы недоволен действиями Киева в отношении судов

Политика

Нужно вкладывать больше средств в развитие судебной системы

Киев, 8 октября 2018, 16:08 — REGNUM  Жители Украины недовольны результатами судебной реформы, заявил бывший представитель Украины в Венецианской комиссии Владимир Пилипенко, сообщает 8 октября УНИАН.

По его словам, из-за судебной реформы на Украине парализована работа отдельных судов первой инстанции, так как одни судьи ушли в отставку, а у других истек срок полномочий. В результате граждане не могут обратиться в суд, что подрывает доверие к судебной системе и действиям власти.

Пилипенко добавил, что Совет Европы считает, что власти Украины должны вкладывать гораздо больше средств в развитие судебной системы, так как сегодня это самая малофинансируемая область в государстве.

Напомним, по данным социологических опросов, большинство граждан Украины считают судебную реформу проваленной.

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Судебная система
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