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Эпос про Скрипаля стремительно превращается в плохое шоу. А что же зритель?

Политика

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Эпос про Скрипаля стремительно превращается в плохое шоу. А что же зритель?
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
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Москва, 9 октября 2018, 04:26 — REGNUM  Как это не удивительно, но главный вред, нанесенный историей про Скрипалей, проявился внутри самой России. В чем состоит этот вред и можно ли с ним справиться в ближайшее время, рассуждает автор ИА REGNUM Платон Беседин.

Усиленно превращающийся в шоу, причем низкокачественное, эпос про отравление Скрипаля даже на Западе перестает вызывать яркие эмоции у потребителя. Скорее, дело сводится к обыденному интересу зрителей вечерней телевизионной мыловарни — «что еще эти сценаристы навыдумывают?» Штампованные ходы и крайне неумелое исполнение вкупе с интригой, шитой белыми нитками, оставляют тягостное впечатление. Зато в России можно с удивлением и горечью обнаружить когорту людей, готовых верить любой чуши, лишь бы в ней «разоблачались ужасные российские нравы».

Появление этих людей и есть одна из главнейших бед, ставших результатом уничтожения российской культуры в последние десятилетия. Решать эту проблему необходимо как можно быстрее, иначе страна так и будет полнится потребителями дешевых русофобских историй.

Читайте статью Дешёвая бондиана: о деле Скрипалей и другие публикации Платона Беседина о российском обществе.

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