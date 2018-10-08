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Вице-президент Индонезии: «Бюрократия должна сокращаться»

Политика

В государственных учреждениях, как на центральном, так и на региональном уровнях, процесс бюрократии включает в себя как минимум четыре этапа

Джакарта, 8 октября 2018, 15:52 — REGNUM  Вице-президент Индонезии Юсуф Калла заявил, что бюрократия должна сокращаться для более быстрого предоставления услуг индонезийскому сообществу, сообщает Antaranews.

«Технологическое развитие и потребности сообщества должны использоваться в качестве основы для государственного гражданского аппарата», — заявил вице-президент.

«Технологии развиваются, система меняется, больше нет архивов, поэтому бюрократия должна сокращаться», — добавил Юсуф Калла.

Вице-президент подчеркнул, что в государственных учреждениях, как на центральном, так и на региональном уровнях, процесс бюрократии включает в себя как минимум четыре этапа. Таким образом, это снижает эффективность работы в офисе.

«Бюрократический процесс очень медленный, как минимум четыре человека должны работать. Если условия меняются, то нужно пользоваться возможностями. Быстрее же лучше, неправда ли?», — отметил Юсуф Калла.

Напомним, вице-президент Индонезии принял участие в мероприятии, посвящённом изучению национального лидерства в вице-президентском дворце в Джакарте, 8 октября.

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Внутренняя политика Индонезии
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