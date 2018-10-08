Бюджет Гройсмана ставит под угрозу выплату пенсий и зарплат — депутат Рады

Киев, , 15:48 — REGNUM Украинский депутат, сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул раскритиковал действующее правительство за «тупиковую» экономическую политику. Об этом Вилкул написал на своей странице в Фейсбуке, комментируя бюджетный анализ главы счетной палаты Украины Валерия Пацкана.

В частности, депутат призвал Киев развивать производства, а не набирать кредиты.

«Надо развивать производство. А жить за счет кредитов — тупиковый путь. Раньше или позже это должно было произойти. Счетная палата сделала анализ и выводы по предложенному Кабмином проекту госбюджета-2019. Под угрозой уже не только повышение пенсий и зарплат, а даже возможность их вовремя выплачивать», — отметил Вилкул.

Он сообщил, что чиновники правительства будут за счет населения отдавать свои кредиты международным финансовым организациям.

«Почти половина доходов страны в следующем году пойдут на выплаты кредиторам. Для информации: совокупный долг Украины с 2014 по 2018 вырос на 10 млрд долл и месяц назад уже составлял 47,53 млрд долл. Откуда власть будет брать деньги, если предприятия закрываются, а 8 млн человек из-за безработицы и войны уже уехали за границу? Забирать у людей», — пояснил Вилкул.

При этомон пообещал остановить войну и восстановить присутствие украинских предпринимателей на традиционных рынках. В то же время депутат не рассказал, как именно «Оппоблок» собирается это сделать.

«Вот и растут тарифы, нищенские пенсии и зарплаты, закрываются школы, больницы и т.д. После победы на выборах мы будем не только пересматривать госбюджет… Будем поддерживать экономику, создавать рабочие места, выводить отечественную продукцию на новые рынки и восстанавливать традиционные рынки. А прежде всего — прекратим войну, на которой эта власть зарабатывает и убивает будущее народа и страны», — подытожил Вилкул.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан заявил, что в 2019 году более 40% государственного бюджета пойдет на погашение долгов. По данным пресс-службы счетной палаты, в связи с этим уменьшатся возможности для осуществления социально-экономических расходов.

«Более 40% доходов государственного бюджета предстоит оплатить на погашение и обслуживание государственного долга, уменьшает возможности бюджета для осуществления социально-экономических расходов. А значит, уменьшаются возможности для повышения пенсий, зарплат и социальных выплат, а также для строительства дорог, новых школ, больниц, детских садов и вообще развития инфраструктуры», — добавил Пацкан.

Напомним, 14 сентября правительство Украины утвердило проект государственного бюджета на 2019 год и направило его на рассмотрение в парламент. Согласно документу, заложен рост украинской экономики до 3% ВВП, инфляция — 7,4%, а государственный долг должен уменьшиться до 52,2% ВВП. При этом рост доходов сводного бюджета планируется на уровне 1,29 трлн гривен (45,8 млрд долл). Это на 130 млрд больше, чем было в бюджете на 2018 год. Кроме того, предусматривается повышение минимальных зарплат (со 132 до 148 долл) и пенсий.