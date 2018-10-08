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Россия и Греция прорабатывают визит Ципраса в Россию — Песков

Политика

По словам официального представителя Кремля, визит премьер-министра Греции может состояться зимой 2018/2019 года

Москва, 8 октября 2018, 15:42 — REGNUM  В настоящее время Москва и Афины прорабатывают отдельные моменты визита премьер-министра Греции Алексиса Ципраса в Россию. Об этом сообщил 8 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, визит Ципраса действительно прорабатывается.

«Это будет зимой, мы ждем этих контактов», — подчеркнул Песков.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Греции Алексис Ципрас на 83-й Международной выставке в Салониках заявил, что планирует до конца 2018 года посетить Россию.

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Внешняя политика России
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