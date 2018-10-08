Вопрос украинского языка объединяет Украину, а не вопрос о НАТО — эксперт

Киев, , 15:41 — REGNUM Законопроект №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного позволит урегулировать стандарты использования украинского языка. При этом документ не содержит никаких «драконовских пунктов», которые якобы регулируют сферу частного общения. Об этом написал на своей странице в Фейсбук политолог Станислав Федорчук.

«Только одним могу объяснить волну непонятного негатива относительно принятия в первом чтении закона, который наконец-то урегулирует официальное использование украинского языка. Никаких драконовских пунктов в нем нет, более того, он не затрагивает ничьей частной сферы общения. Но как грибочки по дождю вылезли эксперты и знатоки, которые до сих пор мало укоренены в украинский контекст, для которых украинский — это просто еще один язык. Гордиться тем, что находишься вне украинского мира, живя в Украине, сомнительное достижение. Если бы находились в нем, осознавая ответственную политику в отношении будущего, то тихо бы молчали», — советует Федорчук.

При этом он напомнил, что большинство жителей Украины выступают за то, чтобы украинский язык оставался единственным государственным, при свободном использовании русского языка в быту и различных сферах жизни.

«Очень интересно, что с принятием Закона о языках в первом чтении, начали множиться многочисленные фейки и «пугалочки» от разных граждан. Уже звучит тоскливая тема о том, что мол, тема украинского языка как единственного государственного разъединяет Украину. При этом воспользоваться данным социологических опросов, никто не хочет. А результаты следующие — половина (!) украинцев, а именно 61% считают, что украинский язык должен быть единственным государственным, при использовании русского языка в быту и различных сферах жизни. Даже на юге и востоке Украины количество сторонников сохранения статус-кво украинского как государственного колеблется в пределах 40−45%», — добавил Федорчук.

Политолог сообщил, что вопрос украинского языка больше объединяет украинцев, чем вопрос выступления в НАТО.

«Для тех, кто не может вылезти из своего ментального танка, сообщаем, что согласно социологическим опросам, вопрос вступления в НАТО не настолько объединяет украинцев, как вопрос государственного статуса украинского языка. За вступление в НАТО пока имеем 41,6%. Поэтому, перед тем, как писать об очередной руине, предательстве… пользуйтесь открытыми источниками, чтобы проверить свою гипотезу или позицию. Кто-то остался в своих довоенных представлениях об украинском языке, а кто-то уже давно понял, что язык — такой же спектр государственного регулирования, как налоги, социальная сфера или армия, в котором должны быть нормы и правила для всех», — подытожил Федорчук.

Как сообщало ИА REGNUM, 61% украинцев выступают за то, чтобы единственным государственным языком был украинский. Это на 14% больше, чем в 2014 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» с 12 по 28 декабря 2017 года. Опрос проводился в формате личного формализованного интервью (face-to-face). В нем участвовали 30 тыс. человек, по 1,2 тыс. в каждой области. Погрешность не превышает 0,6%.

При этом 20% респондентов согласились предоставить русскому языку статус официального в ряде регионов, еще 15% выступают за придание ему статуса второго государственного. Больше всего сторонников придания русскому любого официального статуса — в южных и восточных регионах.

Кроме того, опрос показал, что за последние три года количество сторонников вступления в НАТО возросло в полтора раза. 43% поддерживают вступление в Альянс, 34% — против этого. Еще почти четверть или не определились, или не принимали бы участия в референдуме в случае его проведения. Поддержка вступления в НАТО ниже на юге и востоке Украины. В возрастном разрезе больше всего противников НАТО среди старейших респондентов.

Напомним, 4 октября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5670-Д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. «За» соответствующий документ проголосовал 261 депутат. В документе отмечается, что украинский язык является единственным государственным официальным языком Украины.

При этом законопроект предусматривает ввод должности уполномоченного по защите государственного языка, которого назначает и увольняет правительство. Его задачами являются защита украинского языка, а также права граждан на получение государственным языком информации и услуг во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины.