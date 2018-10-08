Россия и Турция определили границы демилитаризованной зоны в Идлибе

Дамаск, , 15:30 — REGNUM Российский МИД сообщил о том, что в ходе нескольких дней переговоров Россия и Турция официально определили границы демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб. В сообщении также отмечено, что между странами установились хорошие рабочие контакты и связи, сотрудничество развивается.

Соглашение о создании данной зоны было заключено 17 сентября этого года в Сочи в ходе встречи президентов двух стран: Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. В практической плоскости на первом этапе активная роль принадлежит турецким военным. Они должны убедить исламистские группировки выполнить соглашение.

В соответствии с ним, определена ширина зоны, она составляет в пределах 15−20 километров. Она образуется за счет территории, занимаемой боевиками. До 10 октября из демилитаризованной зоны должны быть выведены тяжелые вооружения, к которым отнесены танки, артиллерийские и минометные системы, противотанковые управляемые ракеты, тяжелые пулеметы. Только подконтрольной Турции Свободной сирийской армии разрешено оставить крупнокалиберные пулеметы и ПТРК.

До 15 октября зону должны покинуть все радикальные группировки: как живая сила, так и техника. Пока не все согласны с условиями соглашения, но процесс уже пошел. Значительные усилия предприняла турецкая разведка. Кроме методов убеждения, была также использована тактика давления, как с турецкой, так и с сирийской стороны. По провинции Идлиб прокатилась волна ликвидаций джихадистов, выступивших против Сочинских договоренностей.

По мере наступления контрольных дат, будет понятен точный расклад сил, а также список группировок, против которых будет применена военная сила либо турецкой, либо сирийской армией.