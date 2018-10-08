В ДНР мотострелковой бригаде Народной милиции присвоили имя Захарченко

Донецк, , 15:35 — REGNUM В Донецке пятой отдельной мотострелковой бригаде Народной милиции присвоили имя первого главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко, сообщает 8 октября «Донецкое агентство новостей».

Согласно сообщению, в Донецке прошло торжественное мероприятие присвоения имени Захарченко пятой мотострелковой бригаде. Помимо врио главы ДНР Дениса Пушилина и других политиков республики, на мероприятии присутствовали президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, депутат Госдумы РФ Казбек Тайсаев и делегация из Абхазии.

Пушилин отметил, что пятая мотострелковая бригада Народной милиции ДНР является «наследником легендарного Оплота». Военнослужащие бригады также были награждены почетными грамотами и медалями «За боевые заслуги».

Напомним, глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа от взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка.