В Ярославле депутата-коммуниста трижды уличили в неправильной парковке

Ярославль, , 15:22 — REGNUM Депутата Ярославской областной думы Эльхана Мардалиева СМИ и пользователи соцсетей обвиняют в регулярной неправильной парковке автомобиля с символикой КПРФ. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мардалиев недавно был избран председателем комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления областной думы. Ярославцы недовольны, что коммунист паркует свою машину то на месте для инвалидов, то в районе действия знака «остановка запрещена», то на перекрестке. Последнее фото начало распространятся в соцсетях 8 октября.

«Настойчивость и упорство главы комитета Ярославской областной думы по законодательству просто поражает», — написал администратор группы «Дороги Ярославля» в Facebook под очередным фото.

Сам коммунист считает что это попытка опорочить коммунистов.

Началась компания по попытке опорочить Мардалиева, КПРФ. Сейчас мы наблюдаем, что объявлена охота на машину и пытаются ее подловить на неправильной парковке. Этим «блюстителям» правильности парковок скажем, что позиция КПРФ по ключевым вопросам жизни города и области от их «охоты» не изменится. Мы как защищали ярославцев, так и будем защищать. Этих товарищей интересует только одна машина, их не интересуют ни правила дорожного движения, ни правильность парковки. Им поставлена задача даже на таких мелочах скомпрометировать КПРФ», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат областной думы Эльхан Мардалиев.

Коллеги-единороссы в областной думе, между тем, не спешат реагировать на сигналы общественности. Как сказал заместитель председателя думы, глава фракции «Единая Россия», дума будет реагировать только в случае официального обращения.

Дума, конечно, будет реагировать при наличии официальных заявлений каких-то должностных лиц, кто за этим следит. Например, из ГИБДД или администрации Кировского и Ленинского районов. Если господин Марадалиев действительно это делает, и я думаю, что, наверное, это так и есть, то лицу, занимающему должность руководителя законодательного комитета, это не к лицу. Тем более, что наши уважаемые коллеги коммунисты всегда выступают за права людей», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя областной думы Николай Александрычев.

Александрычев отметил, что сам он всегда паркуется правильно даже если приходится оставлять машину за квартал от здания думы. Отметим, пользователи соцсетей в Ярославле не в первый раз порицают депутатов за пренебрежение правилами дорожного движения. Несколько лет назад ярославцы негодовали по поводу парковки машины председателя муниципалитета Павла Зарубина, который оставлял машину перед входом в здание муниципалитета.