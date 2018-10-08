Париж, , 15:28 — REGNUM Франция обеспокоена исчезновением саудовского журналиста Джамала Хашоги, признанной и уважаемой личности в Саудовской Аравии, сообщает Le Figaro.

«Франция обеспокоена исчезновением Джамала Хашоги. Мы хотим, чтобы сложившаяся ситуация прояснилась как можно скорее», — заявила пресс-секретарь МИДа Франции Агнес фон Мюлл.

Издание отмечает, что Франция поддерживает процесс реформ, начатый в Саудовской Аравии наследным принцем Мохамедом бин Салманом. Но эта политика модернизации также сопровождалась усилением репрессий против диссидентов, в том числе религиозных деятелей, интеллектуалов или феминисток.

Напомним, Джамал Хашоги — обозреватель Washington Post и редактор нескольких крупных саудовских газет. С 2 октября 2018 года о судьбе журналиста, критикующего саудовскую власть, ничего не известно. По последним данным, журналист был задержан в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Турецкие официальные лица предполагают, что, он мог быть убит в консульстве.