В Калужской области сменился глава регионального фонда капремонта

Калуга, , 15:21 — REGNUM Государственное предприятие «Калужский региональный экологический оператор» получило нового руководителя. Исполняющий обязанности директора предприятия Владимир Григоренко был представлен сегодня, 8 октября, региональному правительству, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«На государственном уровне эта тема вышла на первый план. Поэтому постарайтесь свою работу делать так, чтобы к вам было поменьше замечаний», — напутствовал нового руководителя губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

Также на заседании исполнительного органа региона стало известно о целом ряде кадровых назначений. В числе других назначенцев — военный комиссар Калужской области Сергей Кузьменков.

Пришёл новый руководитель и в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области. Исполняющим обязанности директора фонда назначен Алексей Иванов, ранее занимавший должность главы администрации Малоярославецкого района. На этом посту Алексея Иванова сменил бывший мэр города Балабаново Вячеслав Парфенов.