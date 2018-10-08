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Путин пока не проводил совещаний по долевому строительству — Песков

Политика

По словам официального представителя Кремля, такие совещания могут проводиться в будущем

Москва, 8 октября 2018, 15:10 — REGNUM  Президент РФ Владимир Путин пока не проводил совещаний по положению на рынке долевого строительства жилья. Об этом 8 октября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, такие совещания могут проводиться в будущем.

«Такие встречи пока не проводились, и мне неизвестно о регулярном характере таких встреч», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля президент России Владимир Путин подписал закон, действие которого усилит защиту прав участников долевого строительства жилья. Документом устанавливается, что с 1 июля 2018 года компании, работающие в сфере жилищного строительства, не смогут привлекать средства российских граждан посредством жилищных сертификатов.

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Проблемы долевого строительства жилья
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