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Нью-Йорк размял «мягкую силу» русской прессы. С помощью МИД России

Политика

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Нью-Йорк размял «мягкую силу» русской прессы. С помощью МИД России
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Москва, 9 октября 2018, 01:57 — REGNUM  Всемирная ассоциация русскоязычной прессы провела свою ХХ, юбилейную встречу в Нью-Йорке (США). Адекватно ли выбранное для проведения юбилея место задачам российской «мягкой силы», рассуждает автор ИА REGNUM Сергей Артёменко.

О необходимости мягкой силы как инструмента продвижения интересов государства и общества толкуют сегодня непрестанно. Предполагается, что пресса, представляющая собой сплоченную вокруг общей истории и языка общность, должна и выражать интересы данной общность. Вот и агентство ТАСС при поддержке МИД РФ окормляет соответствующую ассоциацию, в которую входят более 400 изданий со всего мира.

Только вот место, которое было выбрано, чтобы провести торжественное знаковое мероприятие, выглядит в нынешних реалиях откровенным издевательством как над российской культурой, так и над самим принципом пресловутой мягкой силы. Так не слишком ли она мягка?

Читайте статью Глупое предательство: МИД России и его очень «мягкая сила» и другие статьи Сергея Артёменко.

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