Рост цен закрыл возможности для развития Мурманской области — Ковтун

Москва, , 15:02 — REGNUM Мурманская область испытывает серьёзный недостаток ресурсов для покрытия расходов, растущих в результате повышения МРОТ и цен на топливо. Как передаёт корреспондент, об этом 8 октября заявила губернатор Мурманской области Марина Ковтун в Совете Федерации на парламентских слушаниях по проекту федерального бюджетана 2019−2021 гг.

«Дополнительные расходы носят не разовый характер, а становятся базой для последующего планового периода», — заявила Ковтун.

Ранее Конституционный суд РФ изменил подход к расчёту МРОТ для районов крайнего Севера. «Это справедливое решение для северян, но обеспечить его были призваны бюджеты северных субъектов», отметила губернатор.

В следствие решения по МРОТ финансовая потребность обеспечения этой задачи составила 1 млрд 700 млн рублей. Повышение МРОТ, в свою очередь, вызвала рост среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Мурманской области и вызвало рост индикативных значений заработных плат по указникам в соответствии с дорожными картами. В итоге дополнительная потребность выросла до 2,7 млрд рублей. Однако из федерального бюджета на покрытие растущих расходов регион получил лишь 717 млн рублей.

Резкий рост биржевых цен на мазут с учётом ограничений предельных индексов роста тарифов на коммунальные услуги привёл к убыткам теплоснабжающих организаций.

«В мае рост цен был остановлен, но в самой высокой точке цены. Назад она уже не отскочила и вряд ли будет снижаться», — указала губернатор.

В итоге потребность на компенсацию выпадающих доходов в 2018 году выросла вдвое — с 3 до 6 млрд рублей. И эти убытки компенсируют региональные бюджеты.

«Нефтяникам хорошо, бюджеты страны тоже. А что делать нам? Тарифное регулирование не позволяет угнаться за ростом цен на топливо, тут же менять тариф на тепло на потребителя. И насколько это для населения подъёмно? Плата за коммунальные услуги в Мурманской области и без того одна из самых высоких в стране — более 7 тыс. рублей за стандартную двушку», — указала Ковтун.

«Рост цен на топливо и другие факторы не позволяют нам на уровне субъектов с такой же уверенностью и оптимизмом формировать свои бюджеты. И сегодня при формировании бюджетов на 2019 и последующие годы мы даже не говорим о развитии, а говорим об обеспечении тепла и роста заработной платы», — подчеркнула она.