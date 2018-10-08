ООН планирует помочь Казахстану в развитии электронного правительства

Астана, , 15:02 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш готов рассмотреть возможность заключения соглашения о сотрудничестве между Казахстаном и ООН в сфере развития электронного правительства, сообщили 8 октября в пресс-службе председателя правительства республики.

Заместитель председателя правительства Казахстана Аскар Жумагалиев и постоянный представитель республики при ООН Кайрат Умаров встретились с генсеком ООН и его заместителем Лю Чжэньмином.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы развития электронного правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября в Астане пройдет международный инновационный форум Digital Bridge, в рамках которого состоится вручение первой в Казахстане премии в области цифровизации.

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