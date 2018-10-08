В Кремле не исключили проведения новых встреч Путина и Нетаньяху

Москва, , 14:46 — REGNUM Президент России Владимир Путин и премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху, возможно, проведут ряд встреч, однако о сроках говорить пока рано. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Песков уточнил информацию по поводу переговоров Путина и Нетаньяху

«Что касается Нетаньяху, мы не исключаем, что такие контакты могут состояться, но пока каких-либо сроков нет», — уточнил официальный представитель Кремля, добавив, что в настоящее время такая возможность прорабатывается.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о подготовке встречи с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, на ней он планирует обсудить с российским лидером координацию в области безопасности.

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Напомним, отношения Израиля и России резко обострились после трагедии с самолётом Ил-20 над Сирией. Российский самолёт — разведчик был сбит над Средиземным морем 17 сентября. В результате погибли 15 российских военнослужащих. Согласно данным радаров, Ил-20 был сбит ракетой сирийского ЗРК С-200. А израильский истребитель F-16, который в тот момент атаковал объекты в провинции Латакия, фактически «спрятался» за российский самолёт, подставив его под удар.

После этого инцидента для повышения безопасности российских военных в Сирии Москва передала арабской республики уже четыре зенитных ракетных системы С-300, а также десятки единиц техники.