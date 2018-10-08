Вскрыты факты прямой поддержки США террористических организаций в Сирии

Дамаск, , 14:40 — REGNUM На днях к югу от плато Аль-Сафа военнослужащими сирийских подразделений специального назначения была обнаружена группа боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в количестве восемнадцати человек.

В ходе боя шестнадцать террористов были убиты, а двоим удалось скрыться. Боевики направлялись на подмогу окруженным на горе Аль-Сафа террористам.

Что интересно. Прилегающая к горе местность находится под постоянным наблюдением, ежедневно прочесывается, кроме этого, в воздухе регулярно находятся БПЛА наблюдения.

Единственное место, по мнению сирийских военных, откуда могли прийти террористы — это американская база Эт-Танф. На это же указывают и элементы экипировки боевиков, именно таким снаряжением, экипировкой и обувью американцы снабжают подконтрольных себе исламистов. Возможно, для доставки джихадистов в эту местность использовались и вертолеты так называемой международной коалиции во главе с США.

7 октября сирийское агентство SANA сообщило о том, что вертолеты коалиции провели эвакуацию террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из юго-восточной части провинции Дейр-эз-Зор. Вертолеты приземлялись у поселка Аш-Шаафа, посадили несколько террористов различных национальностей и вывезли их в неизвестном направлении.

За несколько дней до этого, вертолетами коалиции были вывезены несколько главарей ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из населенного пункта Аль-Марашада, расположенного на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор.

Таким образом, возглавляемая США коалиция постоянно снаряжает и готовит террористов, а когда они попадают в сложные ситуации, проводит операции по их спасению.