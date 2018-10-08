Консул Казахстана вручил новосибирскому губернатору консульский патент

Новосибирск, , 14:32 — REGNUM Консул Республики Казахстан в городе Омске Конысбек Жусупбеков сегодня, 8 октября, находится с официальным визитом в Новосибирской области. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, в ходе совместной встречи губернатор области Андрей Травников и Конысбек Жусупбеков обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Андрей Травников отметил добрососедский характер отношений и подчеркнул важность их дальнейшего развития на взаимовыгодной основе. Конысбек Жусупбеков вручил главе региона консульский патент, на основании которого Жусупбеков будет выполнять консульские функции.

По официальным данным, товарооборот Новосибирской области с Казахстаном по итогам 2017 года составил — 549,8 млн долларов США (12,8%), экспорт — 339,9 млн долларов США (16,1%), импорт — 209,9 млн долларов США (9,6%). По итогам первого полугодия 2018 года — 235,7 млн долларов США (9,4%), экспорт — 153,1 млн долларов США (12,2%), импорт — 82,6 млн долларов США (6,6%).

Отметим, что в консульский округ консульства Казахстана в Омске входят Кемеровская, Курганская, Новосибирская, Омская, Томская, Тюменская и Челябинская области, а также Алтай и Алтайский край.