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Новое послание Назарбаева: что в нем нового?

Политика

Впервые за три года Назарбаев зачитал в эфире весь документ, не ограничившись анонсом

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Новое послание Назарбаева: что в нем нового?
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нурсултан Назарбаев

Марат Шибутов, 8 октября 2018, 15:25 — REGNUM  

5 октября 2018 года Нурсултан Назарбаев выступил с посланием к народу Казахстана, где обозначил цели на 2019 год. Чем же оно отличается от посланий 31 января 2017 года и 10 января 2018 года?

1. Содержанием. Предыдущие два послания были сугубо экономическими. В новом внимание уделено и вопросам внутренней и внешней политики.

2. Формой подачи. Два предыдущих послания президент не зачитывал. Он выступал в эфире только с текстом анонса. А сам документ появлялся позднее на сайтах госорганов. Это послание впервые за три года президент зачитал полностью.

3. Временем появления. Предыдущие послания появлялись в большинстве своем в январе. Нынешнее — в начале октября. Так гораздо удобнее для государственного аппарата. Пока не принят государственный бюджет, можно внести в него все упомянутые в послании поправки. После январских посланий требовалось вносить коррективы в уже утвержденный документ.

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Послание Нурсултана Назарбаева народу Казахстана. 2018
Иллюстрация: Akorda.kz
Послание Нурсултана Назарбаева народу Казахстана. 2018

Послание называется «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» и состоит из нескольких частей:

  1. Рост доходов населения
  2. Повышение качества жизни
  3. Создание комфортной среды проживания
  4. Госаппарат, ориентированный на потребности граждан
  5. Эффективная внешняя политика
  6. Сопричастность каждого казахстанца процессам преобразования в стране

Три раздела посвящены экономике и доходам граждан, один касается государственного управления, по одному разделу досталось внешней и внутренней политике.

Послание отражает следующую проблему: в течение четырех последних лет экономический рост в стране сопровождался снижением реальных доходов населения. Это снижало доверие граждан к государству. Теперь основной упор сделан на повышении благосостояния.

В разделе «Рост доходов населения» отдельно можно отметить следующие положения:

  1. Повышение минимальной зарплаты с 1 января 2019 года в 1,5 раза — с 28 до 42 тысяч тенге. При этом минимальная зарплата не будет привязана к прожиточному минимуму.
  2. 30 миллиардов тенге ежегодно должны выделяться на повышение занятости в рамках «Дорожной карты бизнеса».
  3. С 1 января 2019 года должны подняться пороги применения уголовной ответственности по налоговым нарушениям до 50 тысяч минимальных расчетных показателей с увеличением штрафов.
  4. Должна быть ликвидирована служба экономических расследований комитета государственных доходов с передачей ее функций в комитет финансового мониторинга.
  5. Должна быть сокращена теневая экономика.
  6. С 1 января 2019 года должны приступить к проведению налоговой амнистии для малого и среднего бизнеса, списав пени и штрафы при условии уплаты основной суммы налога.
  7. Правительству рекомендовано направить дополнительно 500 миллиардов тенге на поддержку обрабатывающей промышленности и несырьевого экспорта в течение следующих трех лет.
  8. Нацбанку для решения задачи доступного кредитования приоритетных проектов рекомендовано предоставить долгосрочную тенговую ликвидность в размере не менее 600 миллиардов тенге.

Непонятно правда, как стремление повысить доходы населения сочетается с госполитикой по повышению налогов для бизнеса и введению дополнительных сборов с фрилансеров. Тем не менее, пока вот так: одна рука дает, другая отнимает. Вероятно, так обеспечивается некий баланс идей внутри государственного аппарата.

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Казахстанский тенге
Казахстанский тенге

В разделе «Повышение качества жизни» можно отметить следующие предложения:

  1. В течение пяти лет довести расходы на образование, науку и здравоохранение из всех источников до 10% от ВВП.
  2. Систему и методики обучения Назарбаев Интеллектуальных школ сделать единым стандартом для государственных школ.
  3. Правительству предусмотреть в республиканском бюджете на 2019−2021 годы дополнительно 50 миллиардов тенге для регионов, испытывающих наибольший дефицит ученических мест и проблемы с трехсменными и аварийными школами.
  4. Разработать и принять в следующем году Закон «О статусе педагога». Он должен предусмотреть все стимулы для учителей и работников дошкольных организаций, сократить нагрузку, оградить от непредвиденных проверок и несвойственных функций.
  5. Создать комитет по контролю качества и безопасности товаров и услуг.
  6. С 1 января 2019 года все поликлиники и больницы перевести на безбумажное, цифровое ведение медицинской документации.

При этом очевидно, что ряд предложений не может быть реализован в срок: к примеру, цифровое ведение медицинской документации сейчас невозможно, потому что электронные медицинские системы внедрены далеко не во всех клиниках, а стандарты Назарбаев Интеллектуальных школ (НИШ) в обычных школах невозможно внедрить, потому что разница в финансировании из расчета на одного ученика между НИШ и остальными школами достигает 20 раз.

В разделе «Создание комфортной среды проживания» из важных предложений можно отметить следующие:

  1. Выдача жилищных сертификатов для частичного субсидирования первоначальных взносов по льготной ипотеке из местного бюджета.
  2. Системное развитие городской и региональной инфраструктуры.
  3. Улучшение экологической обстановки.
  4. Разработка прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны до 2030 года, которая должна стать новой картой управляемой урбанизации страны.
  5. Подготовка прагматичной программы развития регионов до 2025 года с указанием конкретных мероприятий, проектов и объемов финансирования.
  6. Принятие правительством совместно с администрацией президента «Дорожной карты по модернизации органов внутренних дел».
  7. Дальнейшая модернизация судебной системы.

Этот раздел отразил основные запросы со стороны населения и является реакцией на критику внутри страны.

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Астана. Казахстан
Ken and Nyetta
Астана. Казахстан

В разделе «Госаппарат, ориентированный на потребности граждан» основным было одобрение пилотного проекта по созданию новой системы государственной службы. Его реализацией займется Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции. Проект был опробован в четырех государственных органах и был признан успешным. Там выросла заработная плата, увеличился конкурс на вакантные места, снизился отток госслужащих. Также заявлено создание Национального офиса по модернизации при администрации президента, создание единой базы земельных ресурсов и недвижимости, сокращение числа совещаний в правительстве (сейчас их проводится до семи в день).

Стоит пояснить, чем плохи совещания. В Казахстане они превратились в способ ухода от ответственности за принятие решений. Если оценить ситуацию в динамике, то эффективность работы государственного аппарата в Казахстане снижается с 2000 года, что особенно заметно в сравнении с набирающим обороты Узбекистаном.

В разделе «Эффективная внешняя политика» перечислены внешнеполитические ориентиры страны. Первыми идут отношения с Россией и ЕАЭС. Цитата:

«Отношения Казахстана с Российской Федерацией являются эталоном межгосударственных связей. Успешно функционирует Евразийский экономический союз, который состоялся как полноценное интеграционное объединение и активный участник мировых экономических отношений».

В целом ничего существенного во внешней политике не меняется. Сделан больший упор на прагматизм, то есть деидеологизированную политику. Однако конкретных указаний по шагам в этом направлении в послании нет.

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Перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета. Слева направо Серж Саргсян, Александр Лукашенко, Нурсултан Назарбаев, Владимир Путин, Алмазбек Атамбаев
Перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета. Слева направо Серж Саргсян, Александр Лукашенко, Нурсултан Назарбаев, Владимир Путин, Алмазбек Атамбаев

В разделе «Сопричастность каждого казахстанца процессам преобразования в стране» отражены основные внутриполитические приоритеты и направления работы. Подтверждено продолжение программы «Рухани жангыру», 2019 год объявлен Годом молодежи, будет развиваться массовый школьный туризм. Также объявлено о проекте по продвижению идеологии труда на сельских территориях и проекте создания детского военно-патриотического объединения.

Это очередное обращение к молодежи свидетельствует о том, что чиновники до сих пор не совсем понимают, какова казахстанская молодежь на самом деле, и не читают социологические исследования.

Остальные предложения тоже вызывают вопросы. Массовый школьный туризм — явление полезное, но довольно затратное и доступное пока только школьникам из крупных городов.

Собственно, каких-то политических изменений в разделе предложено не было. Намечен тренд на консервацию системы, что подтверждают последние реформы выборного законодательства вроде выборов в маслихаты только по партийным спискам.

В целом в послании хорошие и нужные предложения перемежаются с устаревшими концептами. В нем все еще не отражен ряд важнейших для страны проблем.

С самим посланием можно познакомиться на сайте президента Казахстана.

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regnum author Марат Шибутов
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Политическая жизнь Казахстана
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