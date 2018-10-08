Песков рассказал, когда Путин может снова встретиться с Трампом

Москва, , 14:21 — REGNUM Новая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в ближайшие несколько месяцев. Об этом 8 октября сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, теоретически Путин и Трамп могут оказаться вместе на крупных международных мероприятиях, таких, как празднование 100-летия окончания Первой мировой войны во Франции, Восточноазиатском саммите в Сингапуре и встрече глав государства G20 в Аргентине.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что американскому президенту Дональду Трампу было направлено приглашение посетить Москву. По словам Лаврова, российский президент Владимир Путин также получил приглашение побывать с визитом в США.

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