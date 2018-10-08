Песков рассказал, за кого болел Путин в бое Макгрегора и Нурмагомедова

Москва, , 14:18 — REGNUM Президент Владимир Путин следил за поединком между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором за титул чемпиона UFC. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Отец Нурмагомедова накажет бойца «жёстче, чем UFC»

При этом Песков уточнил, что глава государства смотрел бой не в прямом эфире, а в повторе.

«По крайней мере, с какими-то эпизодами этого боя он ознакомился, — добавил пресс-секретарь президента РФ. — Разумеется, он болел за Хабиба, все-таки он россиянин, и это вполне естественно».

Напомним, на пресс-конфренции после боя в Лас-Вегасе Нурмагомедов заявил, что российский лидер Владимир Путин лично позвонил ему и поздравил с победой.

«Путин позвонил после всего этого, поздравил меня с победой и сказал, что очень горд», — рассказал российский боец смешанного стиля.

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Как сообщало ИА REGNUM, поединок за звание чемпиона UFC в лёгком весе между бойцами ММА — ирландцем Конором Макгрегором и россиянином Хабибом Нурмагомедовым состоялся в Лас-Вегасе в ночь на 7 октября. В четвертом раунде российский боец смешанного стиля удушающим приёмом принудил Макгрегора сдаться. Однако победа оказалась «подпорчена» произошедшей после боя перепалкой, которую Нурмагомедов устроил с представителями команды Макгрегора. В результате были задержаны три человека из команды российского бойца ММА, однако позднее все были отпущены. Глава команды бойца и его отец Абдулманап Нурмагомедов заявил, что накажет сына из-за драки после боя.

Российский боец уже принёс извинения публике, Лас-Вегасу, UFC и всему штату Невада. Глава UFC Дана Уайт не исключил вероятности лишения Нурмагомедова чемпионского пояса.

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