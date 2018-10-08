Германия окажет помощь пострадавшим от землетрясения в Индонезии

Джакарта, , 14:20 — REGNUM Правительство Германии заявило, что по просьбе индонезийской стороны они направили десятки генераторов в Центральный Сулавеси, сообщает Sindonews.

Согласно заявлению посольства Германии в Джакарте, 8 октября в Индонезию прибудет самолет с оборудованием немецкого института технической помощи, который доставит 40 генераторов.

«По просьбе правительства Индонезии поставка генераторов финансировалась за счет средств чрезвычайной помощи министерства иностранных дел Германии. Сотрудники института окажут индонезийским властям помощь в установке и использовании генераторов», — говорится в сообщении немецкого посольства.

Посольство также сообщает, что фонд реагирования на чрезвычайные ситуации центра ООН выделил 15 млн долларов США для помощи пострадавшим в Индонезии. В настоящее время Германия является крупнейшим источником финансирования этого фонда.

Напомним, члены немецкой организации по оказанию помощи ISAR Germany прибыли в зону бедствия для оказания помощи и поддержки местным властям и спасательным группам в субботу, 6 октября.